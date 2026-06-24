En vivo: Suiza y Canadá definen el primer puesto del Grupo B en un duelo clave del Mundial 2026

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|0
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|0
|3
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|0
|0
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|0
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Se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Grupo B. Ambos llegan con cuatro puntos y buscarán terminar en lo más alto de la zona de cara a los 16avos de final.
Suiza y Canadá protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver, con ambos seleccionados igualados en cuatro unidades y la clasificación prácticamente asegurada. Sin embargo, el gran objetivo será quedarse con el primer lugar para afrontar un cruce, en principio, más favorable en la próxima instancia.
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