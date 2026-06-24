El Roperito Solidario “Abrigando Almas” continúa recorriendo los barrios llevando ayuda y esperanza

El Roperito Solidario “Abrigando Almas” continúa su labor en Santiago del Estero, entregando ropa, calzado y alimentos a familias necesitadas durante el invierno, con jornadas que incluyen meriendas comunitarias y un fuerte acompañamiento social.

Hoy 15:53

Con el firme compromiso de acompañar a las familias que más lo necesitan, el Roperito Solidario “Abrigando Almas” sigue desarrollando su labor comunitaria en distintos sectores, brindando abrigo, contención y asistencia durante los días más fríos del invierno.

El pasado lunes 15 de junio, el equipo solidario visitó la localidad de Señora Pujio, donde se concretó la entrega de más de 700 prendas de vestir, abrigos y calzados para niños, jóvenes y adultos. La jornada estuvo acompañada por una merienda comunitaria, donde se compartieron chocolate caliente y galletas, generando un cálido espacio de encuentro pese a las bajas temperaturas.

Abrigando

Posteriormente, el martes 23 de junio, en la sede ubicada en el barrio Banfield, se realizó una nueva jornada solidaria en la que se distribuyeron más de 300 prendas de invierno, además de viandas de verduras frescas destinadas a numerosas familias de la comunidad.

Desde la organización destacaron que estas acciones son posibles gracias al aporte permanente de personas solidarias que realizan donaciones y acompañan cada iniciativa, como también de la Fundación Banco de Alimentos.

“Queremos agradecer a todos los que colaboran, donan ropa, calzado, alimentos y a quienes nos siguen y comparten nuestras actividades en las redes sociales. Cada aporte, por pequeño que parezca, se transforma en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan”, expresaron desde Abrigando Almas.

Asimismo, la institución informó que quienes deseen acompañar y fortalecer esta tarea social, contribuyendo al crecimiento y sostenimiento de las actividades que se realizan durante todo el año, pueden sumarse.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 3856-11-6686.