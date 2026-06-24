Nuevos avances en la investigación del caso de Thiago en Salta

La investigación sobre el caso del pequeño Thiago avanza con testimonios y detalles sobre el acompañamiento que recibieron los niños involucrados.

Hoy 16:24

El caso del pequeño Thiago sigue generando nuevos testimonios y explicaciones por parte de los organismos pertinentes, mientras que la investigación busca esclarecer los hechos y el acompañamiento brindado a los menores.

El subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López Traficando, señaló que la Secretaría interviene en situaciones de violencia entre adultos, proporcionando acompañamiento durante este proceso y supervisando el estado de los niños.

En el transcurso de la investigación, se han presentado prohibiciones de acercamiento impuestas por el juzgado entre los adultos, así como una prohibición de contacto entre el progenitor y los niños.

López Traficando, en diálogo con El Once TV, comentó sobre la situación de Thiago: “(...) este evento lamentable en donde por lo que nos informan habría habido un tercero extraño en la situación en el domicilio es la que alerta el tema del fallecimiento”.

Según el subsecretario, la madre de Thiago había salido a comprar con su bebé más pequeño y al regresar se encontró con la situación que alertó a los sistemas de seguridad y salud.

La Secretaría está a la espera de los resultados de la investigación en sede penal para informar sobre la situación y continuar con el acompañamiento del bebé de 9 meses que se encuentra en la Casa Cuna.

El funcionario indicó que ha recibido al padre de Thiago para explicarle el procedimiento, destacando que aunque la prohibición de acercamiento ha sido levantada, sigue existiendo un juicio por violencia entre los progenitores: “Nosotros con nuestros equipos interdisciplinarios un psicólogo, un trabajador social, empezaremos a evaluar los procesos de todos los familiares”.

El ingreso de un menor a la Casa Cuna implica un proceso de control de legalidad que dura 90 días, con posibilidad de prórroga, donde la Secretaría evalúa los contextos familiares y los derechos vulnerados de los menores.