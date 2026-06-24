Santiago del Estero recibirá a legisladores de todo el Norte Grande en una nueva sesión plenaria

La Legislatura provincial será escenario de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino. Participarán autoridades parlamentarias de diez provincias y más de 130 legisladores.

Hoy 15:50

Santiago del Estero volverá a convertirse en el centro del debate regional con la realización de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, un encuentro que reunirá a representantes legislativos de las provincias del norte del país para analizar problemáticas comunes y fortalecer la agenda federal.

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La actividad se desarrollará los días 25 y 26 de junio en la sede de la Legislatura provincial bajo el lema “Federalismo en acción por una Argentina unida”, una consigna que busca reafirmar el compromiso de las provincias con el desarrollo equilibrado y la defensa de los intereses regionales.

El encuentro estará encabezado por el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien tendrá a su cargo la conducción de las deliberaciones y actividades previstas durante las dos jornadas.

Como invitada especial participará la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien además preside el Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (Fovira). Su presencia aportará una mirada complementaria sobre los desafíos institucionales y políticos que atraviesan las distintas regiones del país.

La sesión plenaria congregará a las máximas autoridades legislativas del Norte Grande y a más de 130 legisladores provinciales, quienes debatirán proyectos, iniciativas y reclamos vinculados al desarrollo productivo, la infraestructura, el federalismo fiscal y otras temáticas de interés para las provincias participantes.