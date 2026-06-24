En vivo: Bosnia y Qatar se juegan la clasificación en un duelo decisivo del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 en el Estadio Seattle por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Ambos llegan con apenas un punto y necesitan una victoria para mantener viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final.
Bosnia y Qatar disputarán un partido determinante por la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16:00 en el Estadio Seattle, donde los dos seleccionados buscarán un triunfo que les permita seguir soñando con la clasificación como uno de los mejores terceros del certamen.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO