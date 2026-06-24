Iván Cepeda reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

El excandidato presidencial del Pacto Histórico aceptó los resultados de la segunda vuelta y la tomó como un ejercicio de responsabilidad con la democracia y con la paz para los colombianos.

Hoy 14:21

Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial luego de que concluyera el escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República en todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proceso confirmó el preconteo electoral de la Registraduría y dio como ganador a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Reconocimiento de los resultados

En rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026, Cepeda destacó el respaldo obtenido durante la jornada electoral, afirmando que lo sucedido refleja la necesidad e intensidad del debate nacional para el futuro de Colombia.

“El resultado obtenido representa el mayor respaldo electoral alcanzado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en Colombia. Esto refleja la intensidad del debate nacional que ha tenido lugar y la responsabilidad compartida frente al futuro del país”, indicó Cepeda.

El excandidato presidencial afirmó que el escrutinio realizado por las autoridades electorales está “prácticamente finalizado”, motivo por el cual aceptó los resultados y reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

“El proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales está prácticamente finalizado. Expreso mi agradecimiento a los miles de testigos, abogados y personas que, en nombre del Pacto Histórico y la Alianza, participaron como observadores y colaboradores en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y tal como lo manifesté previamente, en este punto del escrutinio he decidido aceptar el resultado que emana de este proceso y que indica que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República“, afirmó.

Te recomendamos: Trump felicitó a De la Espriella tras su triunfo en Colombia: “Fue un gran honor para mí apoyarlo”

Iván Cepeda afirmó que la decisión es un ejercicio de responsabilidad con la democracia y con la paz y convivencia entre los colombianos.

“Tomo esta decisión como un ejercicio de responsabilidad democrática, con el objetivo de contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos”, aseveró el excandidato del Pacto Histórico.

Advertencia al nuevo gobierno

En sus declaraciones, Iván Cepeda afirmó que no aceptarán la eliminación de salario mínimo, la reforma agraria y las pensiones para adultos mayores, entre otros proyectos que se gestionaron durante el mandato del presidente Gustavo Petro.

“Las reformas sociales, los derechos adquiridos y los progresos alcanzados no pertenecen a un gobierno ni a una fuerza política, sino al pueblo colombiano. Lo construido colectivamente a través del esfuerzo, la organización y la conciencia no podrá ser eliminado por decretos ni desmontado por intereses privilegiados. Así lo afirmamos y pedimos que se nos escuche con atención”, señaló.

Precisó que defenderán la democracia desde la convicción moral y política, razón por la cual señaló que no permitirán vulneraciones a los movimientos sociales.

“Colombia ha atravesado sufrimientos por autoritarismo, discriminación y persecución política, y no admitiremos el retorno de esas prácticas. Declaramos con firmeza que resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario. No nos intimidan las amenazas ni la persecución política, ya que las hemos enfrentado y superado en el pasado mediante la razón, la movilización democrática y la solidaridad popular. No aceptaremos que se trate al país como un protectorado. Defenderemos la soberanía nacional en cualquier circunstancia”, puntualizó.

Iván Cepeda comunicó que realizará una oposición “democrática, vigilante y constructiva (…) Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”.

Rechazo a la narrativa del “voto fusil”

Finalmente, Iván Cepeda rechazó las acusaciones, que calificó de “irresponsable y peligrosa” sobre el supuesto “voto fúsil”.

“Rechazo que se acuse de manera irresponsable y peligrosa a nuestro electorado de ser partícipe de un supuesto “voto fusil”. Esta afirmación forma parte de las campañas que representan la política sucia ejercida en nuestra contra”, puntualizó el excandidato presidencial.

Iván Cepeda que durante toda su trayectoria política se ha guiado por “ideales, principios y compromisos éticos inquebrantables”.

“Desde el inicio de este proceso he sostenido con total claridad que mi vida política ha estado guiada por ideales, principios y compromisos éticos inquebrantables. Siempre he valorado los votos, ya que reflejan la voluntad soberana de la ciudadanía, pero también considero fundamental la forma en que se obtienen. En la lucha democrática no todo está permitido. Por eso, tampoco traicionamos nuestro programa”, aseveró.