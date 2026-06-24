Hombre se fugó tras abusar de su expareja en Alto Comedero, Jujuy

Un hombre de 31 años se encuentra prófugo tras abusar de su expareja y amenazarla en Alto Comedero, Jujuy, mientras la Brigada intensifica la búsqueda.

Hoy 14:49

En un alarmante caso de violencia de género en Alto Comedero, Jujuy, una mujer de 33 años está viviendo un verdadero calvario a manos de su expareja, un hombre de 31 años que se niega a abandonar su hogar.

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Según la denuncia presentada en la Seccional 56º, la víctima relató que este individuo abusó sexualmente de ella y agredió físicamente a un compañero de trabajo, lo que generó un ambiente de miedo y hostigamiento.

El expediente judicial indica que la relación terminó hace varios meses, pero el hombre continúa ignorando las solicitudes de la mujer para que se retire de la vivienda.

En una reciente agresión, el hombre tomó a la víctima del cabello, la arrojó a la cama, la golpeó en el rostro y, bajo amenazas, abusó sexualmente de ella, según se detalla en la denuncia.

Las autoridades judiciales, a través del Juzgado de Violencia de Género, han solicitado la captura inmediata del acusado, pero hasta el momento no ha sido localizado, ya que ha huido de su residencia.

La víctima fue sometida a un examen médico policial que documentó las lesiones, las cuales ya han sido incorporadas al expediente judicial.

Una fuente cercana al caso reveló que el hombre amenazó a su expareja, afirmando que haría de su vida un calvario y que no le temía a la prisión, advirtiendo que sería aún peor a su salida.

El Juzgado de Violencia de Género ha implementado una medida de restricción perimetral y de acercamiento para el acusado, mientras los efectivos de la Brigada de Investigaciones continúan con la búsqueda.