Ander Herrera explicó su salida de Boca: “No quería ser un peso para el nuevo entrenador”

El mediocampista español rompió el silencio tras su desvinculación del Xeneiza y reveló los motivos que derivaron en su salida.

Hoy 22:24

Luego de rescindir su contrato de común acuerdo con Boca Juniors, Ander Herrera brindó detalles sobre cómo se produjo su salida de la institución y dejó en claro que la decisión estuvo relacionada con la llegada del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista español explicó que mantuvo una conversación con la dirigencia en la que le comunicaron que no sería una prioridad para el entrenador en el segundo semestre. Lejos de generar un conflicto, Herrera optó por facilitar su desvinculación para no convertirse en un inconveniente para el nuevo proyecto deportivo.

“Tuve una conversación con el club donde el DT tenía prioridades por encima de mi persona. Mi conversación fue con Marcelo Delgado y Boca está por encima de todos”, expresó el futbolista en una entrevista con Davoo Xeneize. Además, agregó: “No quería ser, en ningún caso, un peso para el nuevo entrenador. Yo quiero que Boca gane y no quería ser una pieza con la que el técnico se sintiera incómodo”.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain remarcó que el agradecimiento hacia la institución estuvo por encima de cualquier interés personal. “Lo que importa es que a Boca le vaya bien. El agradecimiento está por encima del egoísmo”, señaló.

Herrera también reveló que no existieron inconvenientes para alcanzar un acuerdo económico, pese a que tenía vínculo vigente hasta diciembre de 2026. Incluso dejó una frase que refleja el cariño que desarrolló por el club: “Ojalá queden las puertas abiertas para, aunque sea, cortar el césped de La Bombonera”.

Durante su paso por Boca, el español mostró destellos de su jerarquía, aunque las constantes lesiones le impidieron tener continuidad. En ese sentido, reconoció que los problemas físicos fueron determinantes. “Cuando el hincha me vio en la cancha, le gustó lo que vio, pero no tuve continuidad. Tuve varias lesiones y a esta edad la recuperación lleva más tiempo”, explicó.

Los números reflejan las dificultades que atravesó durante su estadía en el club. Desde su llegada a principios de 2025 disputó apenas 29 partidos oficiales de los 68 encuentros que jugó Boca en ese período y sufrió seis desgarros musculares, varios de ellos de manera consecutiva.

Más allá de que su ciclo no pudo consolidarse dentro del campo de juego, Ander Herrera se marchó con el reconocimiento y el respeto de gran parte de los hinchas xeneizes, quienes valoraron su profesionalismo, su compromiso y el afecto que siempre manifestó por la camiseta azul y oro.