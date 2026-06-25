Nuevas imágenes de Guadalupe Ramos generan esperanza en su búsqueda

Recientemente se han divulgado imágenes de Guadalupe Ramos, de 19 años, captadas por cámaras de seguridad, que muestran a la joven caminando por la calle Bolivia, lo que refuerza la esperanza de su familia en su búsqueda.

Hoy 01:25

En las últimas horas, nuevas imágenes de cámaras de seguridad han sido compartidas en redes sociales, mostrando a Guadalupe Ramos, una joven de 19 años, caminando sola por la calle Bolivia. Estos registros han generado un renovado interés y esperanza en la comunidad por su búsqueda.

La familia de Guadalupe ha informado que las grabaciones parecen mostrar a la joven transitando de regreso a su domicilio, lo que ha motivado a los investigadores a redoblar esfuerzos para dar con su paradero. La aparición de estas imágenes se considera un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre.

En el marco de la investigación, se ha confirmado la detención de un hombre, quien se encuentra actualmente alojado en la Brigada de Investigaciones. Las autoridades están trabajando intensamente para esclarecer el contexto de la desaparición de Guadalupe.

A medida que avanza la investigación, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. La familia de Guadalupe ha reiterado su pedido a los vecinos que cuenten con cámaras de seguridad en la zona para que revisen sus grabaciones.

Cualquier información que pueda ser útil para la investigación es de suma importancia, y se alienta a los ciudadanos a aportar datos que puedan facilitar el hallazgo de la joven.

Las autoridades continúan en contacto con la familia y aseguran que no cesarán en sus esfuerzos hasta poder dar respuestas sobre el paradero de Guadalupe. La colaboración de la comunidad es vital para avanzar en este caso que ha conmocionado a la población local.