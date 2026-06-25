Detención de joven por robo a distribuidora en Sáenz Peña

La investigación policial ha permitido identificar y detener a un joven involucrado en un robo a mano armada en Colonias Unidas, donde se sustrajo dinero y otros bienes de una distribuidora.

Hoy 03:15

La División Investigaciones Complejas Interior General San Martín ha realizado un importante avance en la investigación de un robo a mano armada ocurrido en Colonias Unidas. En este incidente, los autores armados sustrajeron una significativa suma de dinero perteneciente a una distribuidora local.

A través de un trabajo de investigación minucioso, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, los efectivos policiales lograron reconstruir el recorrido del vehículo utilizado en el delito e identificar a los presuntos participantes del hecho.

Como resultado de las investigaciones y con las correspondientes órdenes judiciales, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en varios domicilios de Presidencia Roque Sáenz Peña. En uno de estos procedimientos, se logró el secuestro de más de 700 mil pesos en efectivo, así como documentación vinculada a la empresa afectada, un celular y una camioneta de interés para la causa.

Asimismo, un joven de 22 años fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para lograr la detención de otros implicados, el secuestro del vehículo utilizado en el robo y la recuperación del dinero sustraído.

El trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales ha sido fundamental para avanzar en este caso, destacando la importancia de la colaboración en la lucha contra el delito en la región.

Este tipo de operaciones subraya la dedicación de las fuerzas de seguridad para mantener el orden y la seguridad pública, asegurando que los responsables de actos delictivos enfrenten la justicia correspondiente.