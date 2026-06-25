Dilan crea su propio álbum del Mundial ante la imposibilidad económica

Dilan, un niño de 10 años de Salta, ha conmovido a millones al crear su propio álbum del Mundial debido a las dificultades económicas que enfrenta su familia para adquirir el original.

Hoy 05:12

La ilusión de tener el álbum del Mundial se convirtió en un desafío para Dilan y su familia. Ante la imposibilidad de comprarlo, el niño decidió crear su propio álbum utilizando materiales simples y su creatividad.

Con hojas, cartón, marcadores y mucha imaginación, Dilan, de 10 años, comenzó a dibujar cada página del álbum que veía en la escuela, logrando un resultado que emocionó a miles de personas en redes sociales.

Dilan, oriundo de Salta, compartió su creación en una entrevista con Que Pasa Salta, donde explicó que no pudo adquirir el álbum original debido a la falta de recursos económicos en su hogar.

El álbum oficial, que actualmente supera los 25 mil pesos argentinos, es un costo elevado para muchas familias, lo que llevó a Dilan a tomar la decisión de hacerlo por sí mismo.

Con dedicación y creatividad, el niño no solo dibujó el logo de Panini, sino que también creó sobres de figuritas, pintó selecciones y diseñó a varios jugadores, incluyendo a su ídolo, Lionel Messi.

Sin embargo, su historia trasciende más allá de la creación artística. Su madre, Carolina, reveló que la familia enfrenta serias dificultades económicas tras perder su negocio el año pasado, lo que ha impactado fuertemente su situación.

Carolina también mencionó que tiene otra hija con epilepsia refractaria crónica, lo que aumenta la carga familiar. A pesar de estas dificultades, Dilan se esfuerza por ayudar a su madre, expresando su deseo de colaborar en mejorar su situación económica.