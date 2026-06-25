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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 8º
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Detención de sospechoso por el femicidio de María Florencia Gómez en Santa Fe

La Fiscalía de Santa Fe ha detenido a un hombre de 30 años en relación al femicidio de María Florencia Gómez, gracias a nuevas pruebas recabadas en la investigación liderada por el fiscal Omar de Pedro.

Hoy 04:39

La investigación del femicidio de María Florencia Gómez, ocurrido el 12 de octubre de 2020 en San Jorge, ha tomado un nuevo rumbo gracias a la labor del fiscal Omar de Pedro.

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) ha logrado la detención formal de un sospechoso, un hombre de 30 años conocido como “Gordo”, lo que representa un avance significativo en el caso que ha conmocionado a la comunidad de San Martín.

La investigación se reactivó con un exhaustivo análisis de evidencias como registros fílmicos, testimonios y comunicaciones telefónicas, lo que llevó a los investigadores a detectar información que antes había pasado desapercibida.

La nueva evidencia fue considerada suficiente para solicitar su detención por homicidio agravado por mediar violencia de género, a pesar de que el sospechoso ya se encontraba cumpliendo una condena en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores por otros delitos.

La Fiscalía ha ordenado la detención formal del acusado tras la recolección de nuevos elementos probatorios, y se espera que el fiscal Omar de Pedro presente los detalles en la audiencia imputativa que se llevará a cabo próximamente.

María Florencia Gómez, madre de dos niños, fue asesinada en un camino rural, lo que generó un clamor por justicia que ha persistido durante años por parte de familiares y organizaciones sociales.

A medida que avanza este proceso judicial, la investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas medidas para esclarecer completamente el caso de este lamentable femicidio.

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