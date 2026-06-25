El sol brilla en Termas de Río Hondo: pronóstico alentador para los termenses

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima despejado y templado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18.2 grados Celsius.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el día comienza con un cielo despejado y una temperatura actual de 8.3 °C, que se siente aún más fresco a 6.9 °C. Los termenses pueden disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre, con un viento suave del sur-sureste a 8.6 km/h.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura máxima alcanzará los 18.2 °C, lo que lo convierte en un día perfecto para pasear por la ciudad o relajarse junto a las termas. La humedad se mantiene en un 67%, lo que proporciona un ambiente confortable para todos.

Para mañana, 26 de junio, se espera que el clima continúe siendo soleado, con una mínima de 8 °C y una máxima de 21.2 °C. Esto significa que los termenses podrán disfrutar de un ligero aumento en las temperaturas, ideal para actividades al aire libre.

El 27 de junio también se prevé un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre 9.2 °C y 19.7 °C. La tendencia de buen clima parece mantenerse, lo que es una excelente noticia para quienes buscan aprovechar el fin de semana.

En resumen, hoy los termenses pueden esperar un clima soleado con una mínima de 8 °C y una máxima de 18.2 °C. A partir de mañana, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando hasta 21.2 °C el viernes, lo que promete un final de semana agradable.