Detienen en Buenos Aires a un sospechoso por una estafa virtual que afectó a un santiagueño

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre que sufrió una transferencia no autorizada de 750 mil pesos desde su cuenta bancaria. El acusado fue localizado en Tres de Febrero y trasladado a Santiago del Estero.

Hoy 15:18

Un importante avance en una causa por estafa informática permitió la detención de un hombre de 34 años en la provincia de Buenos Aires, acusado de estar vinculado a una maniobra delictiva que tuvo como víctima a un ciudadano de Santiago del Estero.

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La medida fue concretada el pasado 23 de junio como resultado de una investigación desarrollada por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Santiago del Estero, que contó con la colaboración de efectivos de la Policía bonaerense para ejecutar las diligencias ordenadas por la Justicia.

La causa se originó a comienzos de este año, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de una maniobra de engaño mientras intentaba acceder a su cuenta de home banking. Según expuso, ingresó a un enlace que aparentaba pertenecer a una entidad bancaria local y, tras varios intentos fallidos para iniciar sesión, recibió una notificación que informaba una transferencia por 750.000 pesos realizada desde su cuenta sin su consentimiento.

A partir de la denuncia, los investigadores llevaron adelante distintas tareas de análisis y rastreo que permitieron seguir el recorrido del dinero. Las averiguaciones indicaron que los fondos habrían sido dirigidos a una cuenta asociada a un ciudadano con domicilio en la provincia de Buenos Aires, lo que motivó el pedido de medidas judiciales por parte de la Fiscalía interviniente.

Con la autorización correspondiente, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el partido de Tres de Febrero, donde los efectivos lograron detener al principal sospechoso. Posteriormente, el acusado fue trasladado a Santiago del Estero y quedó alojado en el Centro Único de Detenidos, a disposición de la Justicia.

Durante el operativo también fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información relevante para la causa y establecer la posible participación de otras personas en las maniobras investigadas.