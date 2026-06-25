La Estados Unidos de Pochettino cierra la fase de grupos ante una Turquía ya eliminada

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Republica Checa 0
México 3
FINALIZADO
17:00 Grupo E
Ecuador -
Alemania -
25 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Curazao -
Costa de Marfil -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Túnez -
Países Bajos -
25 / 06 / 2026
20:00 Grupo F
Japón -
Suecia -
25 / 06 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

La Estados Unidos de Pochettino cierra la fase de grupos ante una Turquía ya eliminada

El conjunto norteamericano enfrentará este jueves a Turquía en el Los Angeles Stadium por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ya aseguraron el primer puesto y buscarán mantener su gran nivel.

Hoy 14:45

Estados Unidos y Turquía se medirán desde las 23.00 en el Los Angeles Stadium, en un partido correspondiente a la última jornada del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro encuentra a ambos seleccionados en situaciones opuestas: mientras los estadounidenses ya tienen garantizada su clasificación y el liderazgo de la zona, los turcos disputarán su despedida de la competencia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La selección dirigida por Vincenzo Montella atraviesa un momento complicado. Tras caer 2-0 frente a Australia en el debut y luego perder 1-0 ante Paraguay, quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final. A pesar de la eliminación, el entrenador italiano respaldó a su plantel y destacó la entrega mostrada durante el torneo, en un grupo que no logró transformar sus buenas intenciones en resultados.

Por el contrario, Estados Unidos vive una realidad muy diferente. El equipo conducido por Mauricio Pochettino tuvo una fase de grupos impecable, con una goleada 4-1 sobre Paraguay en la primera fecha y una sólida victoria por 2-0 ante Australia en la segunda. Esos resultados le permitieron asegurar de manera anticipada tanto la clasificación como el primer puesto del grupo.

Con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, el conjunto norteamericano intentará sostener el envión anímico y llegar de la mejor manera a la fase eliminatoria. Turquía, en tanto, buscará despedirse con una alegría y mostrar el talento de futbolistas como Hakan Çalhanoglu, Arda Güler y Kenan Yildiz.

Probable formación de Turquía

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.
DT: Vincenzo Montella.

Probable formación de Estados Unidos

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
DT: Mauricio Pochettino.

Datos del partido

  • Partido: Turquía vs. Estados Unidos
  • Competencia: Mundial 2026
  • Fecha: Tercera jornada del Grupo D
  • Hora: 23.00
  • Estadio: Los Angeles Stadium
  • Árbitro: Mustapha Ghorbal
  • TV: TyC Sports.

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