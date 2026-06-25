La Estados Unidos de Pochettino cierra la fase de grupos ante una Turquía ya eliminada

El conjunto norteamericano enfrentará este jueves a Turquía en el Los Angeles Stadium por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ya aseguraron el primer puesto y buscarán mantener su gran nivel.

Hoy 14:45

Estados Unidos y Turquía se medirán desde las 23.00 en el Los Angeles Stadium, en un partido correspondiente a la última jornada del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro encuentra a ambos seleccionados en situaciones opuestas: mientras los estadounidenses ya tienen garantizada su clasificación y el liderazgo de la zona, los turcos disputarán su despedida de la competencia.

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La selección dirigida por Vincenzo Montella atraviesa un momento complicado. Tras caer 2-0 frente a Australia en el debut y luego perder 1-0 ante Paraguay, quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final. A pesar de la eliminación, el entrenador italiano respaldó a su plantel y destacó la entrega mostrada durante el torneo, en un grupo que no logró transformar sus buenas intenciones en resultados.

Por el contrario, Estados Unidos vive una realidad muy diferente. El equipo conducido por Mauricio Pochettino tuvo una fase de grupos impecable, con una goleada 4-1 sobre Paraguay en la primera fecha y una sólida victoria por 2-0 ante Australia en la segunda. Esos resultados le permitieron asegurar de manera anticipada tanto la clasificación como el primer puesto del grupo.

Con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, el conjunto norteamericano intentará sostener el envión anímico y llegar de la mejor manera a la fase eliminatoria. Turquía, en tanto, buscará despedirse con una alegría y mostrar el talento de futbolistas como Hakan Çalhanoglu, Arda Güler y Kenan Yildiz.

Probable formación de Turquía

Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu.

DT: Vincenzo Montella.

Probable formación de Estados Unidos

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

DT: Mauricio Pochettino.

Datos del partido