La Paraguay de Alfaro se juega la clasificación ante Australia en un duelo decisivo

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La Albirroja enfrenta este jueves a los Socceroos en el San Francisco Bay Area Stadium por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con chances concretas de avanzar a los dieciseisavos de final. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
Paraguay y Australia protagonizarán un partido clave este jueves desde las 23.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan con posibilidades de acceder a la próxima ronda y buscarán quedarse con un resultado que les permita seguir en carrera en la máxima cita del fútbol. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
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La Albirroja logró recuperarse de un arranque complicado. Después de sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro mostró una mejor versión y consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía. Ese triunfo le devolvió la ilusión y lo dejó dependiendo de sí mismo para pelear por la clasificación.
Sin embargo, el conjunto paraguayo tendrá una baja sensible. Miguel Almirón no podrá estar presente tras haber sido expulsado en el encuentro anterior. Ante esta ausencia, jugadores como Julio Enciso, Diego Gómez e Isidro Pitta deberán asumir mayor protagonismo ofensivo en un partido de máxima exigencia.
Por el lado de Australia, la situación también es favorable. Los dirigidos por Tony Popovic comenzaron el torneo con un triunfo sobre Turquía, pero luego cayeron frente a Estados Unidos. Con tres puntos en su haber, los Socceroos mantienen intactas sus posibilidades de avanzar, ya sea como segundos del grupo o como uno de los mejores terceros de la competencia.
Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magalhães; Isidro Pitta.
DT: Gustavo Alfaro.
Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil.
DT: Tony Popovic.