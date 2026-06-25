Liberaron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su expareja hasta dejarla inconsciente en Clodomira

La Justicia homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y dispuso su excarcelación bajo caución juratoria. El imputado deberá cumplir estrictas medidas de conducta durante seis meses.

Hoy 15:40

Un hombre que había sido detenido por una violenta agresión contra su expareja en la ciudad de Clodomira recuperó la libertad por disposición judicial, luego de que se homologara un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

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El hecho investigado ocurrió el pasado 29 de mayo en una vivienda del barrio Santa Rosa, donde la víctima se encontraba acompañada por familiares cuando el acusado ingresó de manera sorpresiva.

Según la denuncia, el hombre comenzó a atacarla físicamente sin mediar palabra, propinándole golpes de puño en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y la nuca. En medio de la agresión, la mujer intentó defenderse, pero fue empujada violentamente, cayendo contra una pared y golpeando su cabeza con fuerza.

A raíz del impacto, la víctima perdió el conocimiento durante algunos instantes, situación que generó la intervención inmediata de sus familiares, quienes lograron detener la agresión y solicitar asistencia médica. Posteriormente fue trasladada al Centro Integral de Salud Banda para recibir atención.

Las lesiones sufridas fueron consideradas de carácter leve y con un tiempo estimado de curación de siete días. No obstante, durante la investigación se conoció que la mujer había denunciado situaciones previas de hostigamiento, seguimiento y acoso por parte de su expareja tras la finalización de la relación.

Durante una audiencia reciente, la Justicia analizó un acuerdo presentado de manera conjunta por las partes intervinientes. Entre los fundamentos expuestos se mencionó que el delito atribuido posee carácter excarcelable y que no se advirtieron riesgos procesales que justificaran mantener la detención.

En consecuencia, el magistrado dispuso la libertad inmediata del imputado bajo caución juratoria y ordenó que establezca residencia en otro domicilio de la ciudad de Clodomira, distante del lugar donde vive la damnificada.

Asimismo, se le impusieron estrictas reglas de conducta por un plazo de 180 días, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima y evitar cualquier tipo de contacto o acercamiento. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en la revocación del beneficio y un nuevo alojamiento en prisión.

La causa continúa en etapa de investigación y el acusado permanece imputado de manera provisoria por el delito de lesiones leves calificadas.