Esteban Bullrich renunció al PRO con duras críticas a la conducción del partido

El exsenador nacional envió una carta a Mauricio Macri en la que cuestionó decisiones recientes del espacio y habló de una distancia entre los principios fundacionales y la actual línea política.

Hoy 16:09

El exsenador nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO, en una carta dirigida a Mauricio Macri, uno de los fundadores del espacio político, en la que expresó fuertes cuestionamientos a la conducción partidaria.

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En la misiva, fechada el 24 de junio y difundida públicamente este viernes, Bullrich sostuvo que desde hace tiempo le resulta difícil reconocer en algunas decisiones del partido el espíritu con el que fue creado. En ese sentido, señaló que no se trata de diferencias tácticas, sino de una “distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Uno de los puntos más críticos del texto fue la referencia a lo que consideró una postura del partido frente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien mencionó como un caso que evidenció, según su visión, una priorización de la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética.

Bullrich también vinculó su decisión con su situación personal de salud, ya que convive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En ese marco, afirmó que el tiempo es “demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia” y explicó que permanecer en el espacio implicaba aceptar decisiones con las que ya no se sentía identificado.

El dirigente recordó su trayectoria dentro del PRO, espacio que integró desde sus orígenes y en el que ocupó distintos cargos, entre ellos el de senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2023. Además, agradeció a Mauricio Macri por haber impulsado un proyecto político que, según expresó, “cambió para siempre el mapa político argentino”.

Sin embargo, en el tramo final de su carta, sostuvo que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia y expresó su deseo de que el PRO pueda recuperar el espíritu de sus inicios.

La renuncia generó distintas repercusiones en el arco político. Algunos dirigentes destacaron el gesto del exsenador, mientras que otros interpretaron su carta como una señal de la crisis interna que atraviesa el espacio fundado por Macri.

Bullrich cerró su mensaje con un llamado a la reflexión hacia el interior del partido, al que instó a reencontrarse con los valores que marcaron su origen.