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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 16º
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El CAMM N° 7 realizó una actividad de concientización sobre el trabajo infantil

La actividad estuvo destinada a alumnos de 3° grado de la Escuela Municipal N° 1 “Nilda Ada Alderete” y tuvo como objetivo promover los derechos de niños y niñas y reforzar la importancia de una infancia libre de trabajo infantil.

Hoy 16:46

El día martes, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida llevó adelante una actividad educativa destinada a los alumnos de 3° grado de la Escuela Primaria Municipal N° 1 "Nilda Ada Alderete", con el objetivo de concientizar sobre la problemática del trabajo infantil y promover el conocimiento de los derechos de niños y niñas.

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El trabajo infantil se define como toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños que priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, perjudicando además su desarrollo físico y psicológico.

Durante el encuentro, se abordó la importancia de garantizar una infancia libre de trabajo infantil, resaltando los derechos fundamentales de los menores y la necesidad de que puedan desarrollarse en entornos seguros, accediendo a la educación, el juego y la recreación.

Como parte de la propuesta, los estudiantes trabajaron en grupos, donde reflexionaron y analizaron diferentes situaciones vinculadas a las actividades que los niños y niñas deben realizar y aquellas que no les corresponden debido a su edad.

Desde el CAMM N° 7 destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y aprendizaje que contribuyan a la formación integral de los niños, promoviendo valores de respeto, protección y cuidado de la infancia.

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