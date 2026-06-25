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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 16º
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La Banda será sede del “1° Festival del Bailarín” un evento que promocionará el patrimonio artístico provincial

Los interesados en participar pueden comunicarse con el profesor Juan Carlos Ceballos al 3854747881 por inscripciones o para solicitar más información.

Hoy 16:48

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda se realizará el “1° Festival del Bailarín” que tendrá lugar el próximo sábado 27  y en donde se convocaran a bailarines independientes y academias de danzas folclóricas.

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El evento se realizará en el “Patio de Oli” (Besares 2279) a partir de las 11 donde se desarrollará una muestra en las categorías: consagración de zamba, malambo contra punto mayor, conjunto tradicional mayor y paisanita y gauchito.

Desde el municipio se indicó que este tipo de eventos contribuye a la preservación del patrimonio artístico provincial, apoyando, fomentando y divulgando el talento de nuestros artistas, que con mucho sacrificio y esfuerzo tratan denodadamente poder ser reconocidos y a su vez tener la oportunidad de representar a nuestra provincia al nivel nacional e internacional.

Asimismo, se remarcó que desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se brinda un permanente apoyó y difusión a las expresiones culturales de nuestra comunidad, como así también reconocer la trayectoria de los jóvenes y consagrados artistas santiagueños que representan a nuestra ciudad y provincia en diferentes eventos culturales regionales y nacionales.

Los interesados en participar pueden comunicarse con el profesor Juan Carlos Ceballos al 3854747881 por inscripciones o para solicitar más información.

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