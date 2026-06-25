La investigación sobre la muerte de Guadalupe en Orán avanza con nuevas pistas

La investigación sobre la muerte de Guadalupe Ramos en Orán avanza con la hipótesis de un aparente suicidio, según la Policía de Salta.

Hoy 16:40

La investigación sobre la muerte de Guadalupe Ramos continúa en la ciudad de Orán, y las autoridades han señalado que se está considerando la hipótesis de suicidio. Según la información proporcionada por la Policía de Salta, esta línea de investigación es una de las varias que se están evaluando en este caso.

El comisario mayor Alfredo Santos, de la Unidad Regional N.º 2, confirmó que la autopsia se llevará a cabo en horas de la mañana, lo que podría ofrecer más claridad sobre las circunstancias de este trágico evento. Santos destacó la importancia de obtener resultados definitivos antes de emitir juicios sobre la situación.

Por respeto a la familia de Guadalupe, el comisario Santos indicó que algunos detalles de la investigación no serán divulgados públicamente en este momento. En una entrevista en Radio Güemes, subrayó: "Hay que ser prudente y dejar que avance la Justicia".

La joven fue encontrada sin vida en el domicilio donde residía con su madre, su abuela y otros familiares. Santos explicó que Guadalupe ocupaba una habitación en el fondo de la vivienda, que es donde se halló su cuerpo.

El comisario agregó que, en la escena, se encontraron indicios mínimos que podrían sugerir un aparente suicidio. Sin embargo, enfatizó que no se debe descartar ninguna línea de investigación, y que es crucial esperar los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

En relación a la búsqueda de una persona que sería la pareja de la joven, Santos informó que esta persona ha sido localizada y entrevistada por los investigadores. La información recopilada ha sido entregada a la Fiscalía para su análisis.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el caso, y la investigación continúa en una etapa activa.