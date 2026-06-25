La ONU volvió a exigir negociaciones entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas

El proyecto de resolución fue aprobado por consenso y reclama reanudar el diálogo bilateral por la disputa de soberanía. Argentina obtuvo respaldo de varios países y reafirmó su posición histórica ante el organismo internacional.

Hoy 16:11

El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por consenso un proyecto de resolución que insta al Reino Unido a reanudar las negociaciones con la Argentina por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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La iniciativa, copresentada por Chile y respaldada por países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, reafirma la posición del organismo internacional de promover una salida diplomática a lo que considera una situación colonial pendiente de resolución.

Durante la sesión, que comenzó alrededor de las 11 de la mañana, el comité reiteró su llamado a ambas partes para avanzar en un proceso de diálogo que permita alcanzar una solución pacífica y negociada sobre el territorio en disputa.

El texto aprobado lamenta que, pese al amplio respaldo internacional a favor de la reanudación de las negociaciones, aún no se haya concretado la aplicación efectiva de las resoluciones previas de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión Malvinas.

En representación de la Argentina, el canciller Pablo Quirno expuso ante el comité y defendió la posición histórica del país, al sostener que la soberanía argentina sobre las islas responde a fundamentos jurídicos e históricos. En su intervención, también cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur y denunció la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa.

Quirno estuvo acompañado por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y por integrantes de la delegación diplomática, quienes llevaron adelante gestiones previas que, según se indicó, permitieron alcanzar el consenso en la aprobación del proyecto.

El documento aprobado establece que la forma de resolver la situación colonial es mediante una negociación pacífica entre Argentina y el Reino Unido, y exhorta a ambas partes a reanudar el diálogo “a la mayor brevedad posible” para alcanzar una solución definitiva.

En el cierre de la sesión también se escucharon exposiciones de representantes vinculados a la historia de las islas y de la propia comunidad isleña, en un intercambio que volvió a poner en evidencia las posiciones contrapuestas sobre el principio de autodeterminación y la soberanía del territorio.

Con esta nueva resolución, el Comité de Descolonización reafirma su postura sostenida desde hace décadas, mientras la cuestión Malvinas continúa sin avances concretos en el plano bilateral entre Argentina y el Reino Unido.