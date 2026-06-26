Rescatan a joven en Laguna Paiva tras ser privada de libertad

Un operativo policial exitoso en Laguna Paiva resultó en el rescate de una joven de 27 años, quien fue víctima de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

26/06/2026

Un amplio operativo policial se llevó a cabo en la mañana de este jueves en Laguna Paiva, permitiendo el rescate de una joven de 27 años que había sido víctima de una privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Como resultado de este procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos, mientras que un tercero permanece prófugo.

El suceso comenzó alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando vecinos alertaron a la central de emergencias 911 sobre una situación sospechosa en la avenida Lambert. Testigos afirmaron que dos hombres obligaron a una mujer a subir a un automóvil contra su voluntad.

Inmediatamente, efectivos de Orden Público, Cuerpos y de la Central de Información Criminal Operativa de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar. Allí, se encontraron con manchas de sangre y un palo que presumiblemente se utilizó durante el episodio, además de recabar el testimonio de un testigo que presenció parte de la secuencia.

Con esta información inicial, los investigadores implementaron un operativo cerrojo en varios sectores de la ciudad. Durante estas tareas, los uniformados llegaron a una vivienda en la avenida Lambert, donde detuvieron a J. I. O., de 25 años.

En el transcurso del procedimiento, también se confiscó una motocicleta Honda Wave roja, que pertenece a la víctima. Mientras continuaban los patrullajes, un transeúnte identificó a la joven caminando cerca de las calles Lisandro de la Torre y San Juan.

Los policías asistieron a la joven y la trasladaron al Samco de Laguna Paiva, donde recibió atención médica y fue sometida a una evaluación por las lesiones sufridas. Posteriormente, los investigadores localizaron un Volkswagen Suran gris, abandonado a pocas cuadras del hospital, que estaba señalado como el vehículo utilizado en el hecho.

A escasa distancia del automóvil, los efectivos lograron la aprehensión de D. A. B., de 44 años. Las autoridades informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Clelia Trossero, quien ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima.