Adopta un amigo: la original campaña de figuritas en Salta

Una emotiva campaña en Salta, Argentina, utiliza figuritas de perros rescatados para fomentar la adopción de animales en busca de un hogar.

26/06/2026

En el contexto del Mundial 2026, una innovadora campaña de adopción ha ganado popularidad en Salta, Argentina, atrayendo la atención de usuarios en redes sociales. Esta iniciativa se presenta en forma de un álbum de figuritas donde cada perro rescatado busca una familia que le brinde un nuevo hogar.

Impulsada por la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mansilla”, la propuesta ha resonado profundamente en la comunidad. Desde la institución, se enfatizó que “este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”.

La campaña se inspira en el diseño de los álbumes mundialistas, donde cada figurita representa a un perro con información sobre su nombre, edad, tamaño y el “equipo” al que pertenece, creando así una dinámica lúdica y atractiva.

Asimismo, el centro ha compartido en las redes sociales los “paquetes de figuritas” de los perros disponibles para adopción, lo que ha generado una ola de reacciones, comentarios y compartidos, ampliando el alcance de la iniciativa.

La originalidad de esta campaña ha sido elogiada por numerosos usuarios, quienes han destacado tanto la creatividad de la propuesta como su mensaje sobre la adopción responsable de mascotas.

Es importante señalar que el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mansilla” no opera como refugio permanente, sino que actúa como un espacio de rescate para perros en situación de calle, con capacidad para entre 60 y 70 caniles, todos actualmente ocupados.

La campaña no solo ha logrado viralizarse por su enfoque creativo, sino que también ha transformado la pasión por el fútbol en una oportunidad para mejorar la vida de decenas de animales abandonados.