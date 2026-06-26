Inglaterra busca el primer puesto ante un Panamá eliminado

Se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 00:00

Panamá e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Mientras los centroamericanos ya están eliminados, los europeos buscarán un triunfo que los acerque al liderazgo de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Panamá llega al cierre de su participación mundialista sin chances de clasificación tras haber perdido sus dos primeros partidos. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen no logró capitalizar las situaciones generadas y ahora intentará al menos sumar sus primeros puntos en la historia de la competición, además de marcar su primer gol en el torneo.

El seleccionado canalero afronta este encuentro como una oportunidad histórica más que competitiva. Más allá de la eliminación, el objetivo será competir de igual a igual y buscar un resultado que le permita despedirse con una imagen positiva frente a uno de los candidatos del grupo.

Del otro lado aparece una Inglaterra que todavía busca consolidar su rendimiento en la fase de grupos. Los dirigidos por Thomas Tuchel mostraron pasajes de buen fútbol, pero también irregularidad, y necesitan un triunfo para acercarse al primer puesto del Grupo L y evitar complicaciones en la clasificación.

Los europeos cuentan con una plantilla de jerarquía encabezada por figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, y llegan con la obligación de imponer condiciones desde el inicio. Una victoria les aseguraría un paso firme hacia los 16avos de final y los dejaría bien posicionados en la lucha por el liderazgo.

Probables formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido