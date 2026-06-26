Colombia terminó primero y Portugal avanzó segunda tras un empate sin goles

Se enfrentaron en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Hoy 22:40

Colombia cumplió con el objetivo y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. En el cierre del Grupo K, el equipo sudamericano empató sin goles frente a Portugal en Miami, en un encuentro donde fue superior durante gran parte del desarrollo y estuvo muy cerca de quedarse con la victoria.

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El conjunto cafetero mostró personalidad desde el comienzo y nunca se dejó intimidar por un rival cargado de figuras. Con James Rodríguez como conductor y Jhon Arias desplegando toda su energía por la banda derecha, Colombia generó las situaciones más claras de la noche. Incluso, el ingresado Luis Suárez estuvo cerca de romper el cero en el tramo final, mientras que el arquero Diogo Costa se convirtió en la gran figura portuguesa al sostener el empate con varias intervenciones decisivas.

Por el contrario, Portugal dejó muchas dudas en su funcionamiento. El equipo dirigido por Roberto Martínez estuvo lejos de la versión que había exhibido en la goleada sobre Uzbekistán y volvió a mostrar problemas para generar juego. Cristiano Ronaldo tuvo escasa participación, siendo apenas una referencia ofensiva en un conjunto que casi no logró abastecerlo dentro del área.

El partido se jugó con intensidad moderada y por momentos dio la sensación de que ambos equipos se sentían cómodos con el resultado. Las imprecisiones fueron una constante y el empate parecía no incomodar a ninguno. Sin embargo, en tiempo de descuento llegó la gran polémica de la noche cuando Davinson Sánchez marcó para Colombia, aunque el tanto fue anulado por una posición adelantada muy ajustada tras la revisión del VAR.

Con el empate consumado, Portugal terminó como líder del Grupo K y Colombia avanzó en la segunda posición. Ahora, los cafeteros enfrentarán a Ghana en los 16avos de final, mientras que los lusos tendrán un exigente cruce ante Croacia. Además, el camino de Colombia quedó del mismo lado del cuadro que Argentina, por lo que un eventual enfrentamiento entre ambos seleccionados podría darse en los cuartos de final si los dos logran superar las próximas rondas.