Colombia terminó primero y Portugal avanzó segunda tras un empate sin goles

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
16' Grupo J
Jordania 0
Argentina 0
27 / 06 / 2026
16' Grupo J
Argelia 0
Austria 0
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo K
RD Congo 3
Uzbekistán 1
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Colombia terminó primero y Portugal avanzó segunda tras un empate sin goles

Se enfrentaron en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Hoy 22:40
Colombia Portugal

Colombia cumplió con el objetivo y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. En el cierre del Grupo K, el equipo sudamericano empató sin goles frente a Portugal en Miami, en un encuentro donde fue superior durante gran parte del desarrollo y estuvo muy cerca de quedarse con la victoria.

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El conjunto cafetero mostró personalidad desde el comienzo y nunca se dejó intimidar por un rival cargado de figuras. Con James Rodríguez como conductor y Jhon Arias desplegando toda su energía por la banda derecha, Colombia generó las situaciones más claras de la noche. Incluso, el ingresado Luis Suárez estuvo cerca de romper el cero en el tramo final, mientras que el arquero Diogo Costa se convirtió en la gran figura portuguesa al sostener el empate con varias intervenciones decisivas.

Por el contrario, Portugal dejó muchas dudas en su funcionamiento. El equipo dirigido por Roberto Martínez estuvo lejos de la versión que había exhibido en la goleada sobre Uzbekistán y volvió a mostrar problemas para generar juego. Cristiano Ronaldo tuvo escasa participación, siendo apenas una referencia ofensiva en un conjunto que casi no logró abastecerlo dentro del área.

El partido se jugó con intensidad moderada y por momentos dio la sensación de que ambos equipos se sentían cómodos con el resultado. Las imprecisiones fueron una constante y el empate parecía no incomodar a ninguno. Sin embargo, en tiempo de descuento llegó la gran polémica de la noche cuando Davinson Sánchez marcó para Colombia, aunque el tanto fue anulado por una posición adelantada muy ajustada tras la revisión del VAR.

Con el empate consumado, Portugal terminó como líder del Grupo K y Colombia avanzó en la segunda posición. Ahora, los cafeteros enfrentarán a Ghana en los 16avos de final, mientras que los lusos tendrán un exigente cruce ante Croacia. Además, el camino de Colombia quedó del mismo lado del cuadro que Argentina, por lo que un eventual enfrentamiento entre ambos seleccionados podría darse en los cuartos de final si los dos logran superar las próximas rondas.

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