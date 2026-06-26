Allanamiento por narcomenudeo en Villa 9 de Julio detiene a tres personas

La Dirección de Drogas Peligrosas Capital llevó a cabo un allanamiento en Villa 9 de Julio, resultando en la incautación de estupefacientes y la detención de tres sospechosos.

Hoy 17:43

En un operativo antidrogas realizado en la noche del miércoles, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en el pasaje Sánchez Bustamante, altura calle Blas Parera al 500, en Villa 9 de Julio. Esta operación se realizó tras una investigación que apuntaba a la comercialización de estupefacientes.

El comisario mayor Rufino Medina, subjefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, explicó que el allanamiento se realizó gracias a un oficio judicial emitido por UFINAR Capital. El personal de inteligencia llevó a cabo las tareas de campo necesarias, que llevaron a la solicitud del allanamiento, ya que había evidencias claras de la venta de sustancias prohibidas.

Durante el operativo, que se llevó a cabo con la presencia de dos testigos, se logró incautar cerca de 350 ravioles de cocaína, una bolsa con marihuana, así como aproximadamente 1.500.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros materiales utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado de la operación, la Justicia dispuso la aprehensión de tres individuos, dos hombres y una mujer, quienes ya contaban con antecedentes por infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes, según informó el subdirector.

El subcomisario Pablo Abad, jefe de DIDROP Capital, destacó que la investigación fue llevada a cabo por un equipo especializado en inteligencia. Este equipo logró determinar que el domicilio allanado era un punto de venta de drogas, donde se comercializaban marihuana y cocaína fraccionada. Además, se identificó a los responsables de estas actividades ilegales.

Abad subrayó la importancia de la recolección de pruebas en contra de los investigados, las cuales fueron presentadas ante la Justicia junto con los detenidos. Este tipo de acciones forma parte de un esfuerzo continuo por desarticular las redes de narcotráfico en la región.

El subcomisario concluyó afirmando que este allanamiento es un paso significativo en la lucha contra el narcomenudeo y resaltó el apoyo de las autoridades provinciales, como el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, en la batalla contra el narcotráfico.