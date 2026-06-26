Cabo Verde y Arabia Saudita a todo o nada por la clasificación en el Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Ambos seleccionados llegan con chances de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 21.00 en el Houston Stadium y será clave para definir el futuro del Grupo H.
Cabo Verde y Arabia Saudita afrontarán este viernes un partido determinante por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Desde las 21.00, en el Houston Stadium, las dos selecciones buscarán una victoria que les permita seguir con vida y pelear por un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
El conjunto africano ha sido una de las revelaciones del grupo. Pese a llegar como el equipo con menos expectativas, igualó 0-0 ante España en su debut y luego empató 2-2 frente a Uruguay, resultados que lo dejaron con dos puntos y dependiendo de sí mismo. En su primera participación mundialista, los dirigidos por Bubista intentarán hacer historia con una clasificación a la fase eliminatoria.
Por su parte, Arabia Saudita también suma una unidad importante tras empatar con Uruguay en el estreno, aunque luego sufrió una dura derrota 4-0 frente a España, el principal candidato de la zona. Ahora, el equipo dirigido por Georgios Donis necesita imponerse ante los africanos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.
Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.