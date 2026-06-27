Silva Neder encabezó los actos por el 186° aniversario de El Zanjón

El vicegobernador participó de la celebración en representación del gobernador Elías Suárez y destacó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de las comunidades del interior.

Hoy 12:20

En representación del gobernador Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó la comitiva provincial que acompañó a la comunidad de El Zanjón en la celebración de su 186° aniversario, que se realizó en el Club Atlético Zanjón.

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El Vicegobernador estuvo compañando por el comisionado municipal Carlos Brescia, el presidente del Consejo Deliberante de la Capital, Humberto Santillán, Rector de la UNSE, Marcelino Ledesma y los comisionados de Santa María, Mario Gómez y de Árraga, Ramón Cardenas, entre otras autoridades.

Durante la ceremonia, Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial de continuar promoviendo políticas públicas que favorezcan el crecimiento, el desarrollo y una mejor calidad de vida para todos los santiagueños.

Silva Neder destacó el profundo sentido de pertenencia, la solidaridad y la generosidad que caracterizan a la comunidad de Villa Zanjón, resaltando que esos valores heredados de sus primeros pobladores siguen siendo el motor del crecimiento de la localidad.

Asimismo, reconoció las dificultades que atraviesa el país por el contexto económico nacional y afirmó que, frente a esa realidad, Santiago del Estero sostiene políticas contracíclicas basadas en un Estado presente, con el pago en término de salarios, bonos, obras y programas sociales que fortalecen la economía provincial y protegen a las familias santiagueñas.

Silva Neder también puso en valor el diálogo permanente como herramienta para alcanzar consensos entre el Estado, el sector privado, las instituciones y la comunidad, remarcando que solo mediante el trabajo conjunto es posible tomar las mejores decisiones para el crecimiento de cada localidad.

Finalmente, destacó que programas como la erradicación de viviendas rancho y otras políticas públicas continúan siendo posibles gracias a una administración responsable de los recursos públicos, iniciada durante la gestión de Gerardo Zamora, continuada por Claudia Ledesma Abdala de Zamora y fortalecida actualmente por el gobernador Elías Miguel Suárez, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir acompañando el progreso de Villa Zanjón y de toda la provincia.

Por su parte, el comisionado municipal Carlos Enrique Brescia resaltó el permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

En el marco de la ceremonia, la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero hizo entrega de la Declaración de Interés.