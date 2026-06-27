River aceleró en el mercado y cerró tres refuerzos más para Coudet

Los tres futbolistas se suman a un proyecto que busca reforzar el plantel de Eduardo “Chacho” Coudet para afrontar la segunda parte de la temporada.

Hoy 18:18

River Plate sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases y cerró las incorporaciones de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y el lateral uruguayo Giovanni González. Los tres futbolistas se suman a un proyecto que busca reforzar el plantel de Eduardo “Chacho” Coudet para afrontar la segunda parte de la temporada.

La gran noticia para el mundo de River Plate es el regreso de Lucas Beltrán. Luego de alcanzar un acuerdo con la Fiorentina, el delantero terminó dando el visto bueno para regresar al club donde surgió futbolísticamente. Aunque inicialmente su intención era continuar su carrera en Europa, el atacante decidió volver al fútbol argentino y vestir nuevamente la camiseta millonaria.

La operación se cerró en aproximadamente 7,5 millones de euros por el 50% de su ficha. Una vez resueltos los últimos detalles contractuales, el cordobés firmará un vínculo a largo plazo. En su última temporada, jugando cedido en el Valencia, disputó 30 partidos, marcó tres goles y entregó dos asistencias. Su llegada le aporta a Coudet un delantero con capacidad goleadora y gran despliegue en la presión ofensiva.

Otro de los regresos importantes es el de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano acordó su salida del Inter de Porto Alegre en una operación cercana a los 2,5 millones de dólares. Además, aceptó reducir considerablemente sus pretensiones salariales para concretar su vuelta a Núñez. Durante la última temporada acumuló 28 encuentros, convirtió nueve goles y aportó dos asistencias.

La sorpresa del mercado fue la contratación de Giovanni González. El lateral uruguayo, de 31 años, llega procedente del Krasnodar de Rusia y puede desempeñarse por ambas bandas. River adquirió su pase por unos 800 mil euros, una cifra accesible para la economía del club. El ex jugador de Peñarol registró 35 partidos y cuatro asistencias en la última temporada, además de haber disputado 17 encuentros con la selección de Uruguay.

Con estas incorporaciones, que se suman a las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, River Plate ya invirtió cerca de 17,8 millones de euros en este mercado de pases. Sin embargo, la dirigencia no se retira de la búsqueda y mantiene negociaciones por nombres de jerarquía como Ángel Correa y Thiago Almada, mientras también trabaja para sumar un marcador central.

En cuanto a las salidas, el club ya decidió prescindir de Paulo Díaz y Germán Pezzella, mientras que Lautaro Rivero aparece como uno de los futbolistas con mayor proyección y posibilidades de transferencia. De esta manera, River continúa renovando su plantel con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos.