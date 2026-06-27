Detuvieron a un hombre con pedido de captura de Jujuy y lo investigan por un presunto delito en La Banda

Fue interceptado durante un recorrido preventivo de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 4. Al verificar su identidad, los efectivos confirmaron que era requerido por la Justicia jujeña.

Hoy 17:41

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido por efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 4 durante un operativo de prevención realizado en distintos sectores de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo cuando los policías identificaron a un sujeto conocido en el ámbito delictivo local y realizaron la correspondiente verificación de sus datos en los sistemas informáticos y bases oficiales.

La consulta confirmó que sobre el individuo pesaba un requerimiento judicial emitido por la Justicia de la provincia de Jujuy, por lo que los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, se realizaron las actuaciones procesales correspondientes y el examen médico de rigor.

Durante la misma jornada, el detenido también fue señalado como presunto autor de un hecho delictivo denunciado en otro sector de la ciudad. Esa acusación será analizada en una investigación paralela, que quedó en manos de la autoridad judicial interviniente para determinar su posible participación en el episodio.