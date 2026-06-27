Juicio contra Claudio Brandán por homicidio en Tucumán

Claudio Brandán, policía acusado de homicidio, enfrenta juicio por la muerte de Alejandro Vargas tras un disparo en Tucumán.

Hoy 17:42

El pasado jueves 25 de junio, se llevó a cabo la audiencia de control de acusación en el caso del policía Claudio Roberto Brandán, de 49 años, quien está acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Raúl Alejandro Vargas, conocido como “El Gordo Ale”, de 32 años.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro Gallo. En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el auxiliar de fiscal Lucas Maggio participó en la audiencia siguiendo las instrucciones del titular de la unidad.

Durante la audiencia, la Fiscalía, con el apoyo de la querella, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y una pena de 13 años de prisión efectiva para Brandán. La defensa, por su parte, no cuestionó la participación del imputado, pero argumentará que actuó en legítima defensa.

Según la versión del Ministerio Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de marzo de 2025, a las 03:45 horas, cuando Brandán estaba de servicio en una garita en la intersección de Inca Garcilaso y Benjamín Matienzo, en San Miguel de Tucumán. En ese momento, Vargas llegó al lugar y Brandán disparó, impactando en el hemitórax anterior izquierdo de la víctima, quien falleció en el acto.

Tras el incidente, Brandán abandonó el lugar en una motocicleta. La Fiscalía anunció que presentará aproximadamente 20 testigos, incluyendo personal policial y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), así como el médico forense que realizó la autopsia y expertos en balística e informática forense.

Además, se incorporarán elementos de prueba de carácter científico-técnico. Finalmente, el juez accedió a la solicitud de las partes y aprobó la apertura del juicio oral y público, dando un paso significativo hacia la resolución del caso.