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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 54 años hallada sin vida en su vivienda del barrio Belgrano

El cuerpo fue encontrado por sus hermanas en una casa de calle 24 de Septiembre al 700. La Fiscalía ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias del fallecimiento, aunque la principal hipótesis apunta a causas naturales.

Hoy 18:40
Foto Archivo.

Una mujer de 54 años fue encontrada sin vida durante la mañana de este viernes en el interior de su vivienda, ubicada sobre calle 24 de Septiembre al 700, en el barrio Belgrano de la ciudad Capital.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue identificada por su apellido como Mendieta. El hallazgo se produjo cuando sus hermanas llegaron al domicilio y la encontraron sin signos vitales, por lo que alertaron de inmediato a la Policía.

Tras la intervención de los efectivos, la fiscal de turno dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre ellas, ordenó la realización de la autopsia, un relevamiento en la zona, la recepción de testimonios de vecinos y el resguardo de las imágenes registradas por las cámaras del inmueble.

Si bien la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer habría fallecido por causas naturales, los resultados de las pericias y demás diligencias serán determinantes para establecer de manera fehaciente cómo ocurrió el deceso.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que aguarda el avance de las actuaciones para definir las causas de la muerte.

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