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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Apedrearon un colectivo eléctrico en plena circulación y destrozaron la ventanilla de la conductora

El ataque ocurrió durante el recorrido nocturno de una unidad de transporte de la Municipalidad de la Capital, en la zona de Tarapaya. La chofer no sufrió lesiones y el Municipio radicó la denuncia para identificar a los responsables.

Hoy 18:47

Un colectivo eléctrico que presta servicio en la línea de transporte de la Municipalidad de la Capital fue blanco de un violento ataque vandálico mientras realizaba su recorrido durante el turno noche.

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El hecho se registró sobre la avenida Núñez del Prado, a la altura del barrio Huaico Hondo, en el sector de Tarapaya, donde personas aún no identificadas arrojaron una piedra contra la unidad.

El proyectil impactó de lleno contra la ventanilla ubicada del lado de la conductora, provocando la destrucción total del vidrio. A pesar de la violencia del ataque, la chofer resultó ilesa y pudo controlar la situación.

Tras el episodio, las autoridades municipales realizaron la denuncia correspondiente en sede policial y se iniciaron las actuaciones para tratar de identificar al autor o a los responsables del hecho.

Desde la Municipalidad señalaron que no se trata de un caso aislado, ya que las unidades del transporte eléctrico fueron blanco de ataques similares en otras oportunidades, tanto en recorridos por la Costanera Norte como por la Costanera Sur.

La investigación continúa y las autoridades esperan reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables del ataque.

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