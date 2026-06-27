Adorni se defendió tras renunciar: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho"

El ex jefe de Gabinete utilizó la carta con la que presentó su renuncia para responder a las denuncias que enfrentó durante los últimos meses y aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio.

Hoy 19:00

Tras presentar su renuncia al presidente Javier Milei, Manuel Adorni aprovechó la carta de despedida para realizar una extensa defensa de su gestión y rechazar las acusaciones que, según afirmó, marcaron sus últimos meses al frente de la Jefatura de Gabinete.

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El exfuncionario sostuvo que fue blanco de una campaña sistemática de desprestigio basada en versiones falsas y operaciones mediáticas que, aseguró, buscaron afectar tanto su desempeño público como su vida personal. "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas", expresó en el documento.

En ese sentido, negó haber realizado viajes irregulares, gastos suntuosos o contrataciones indebidas, además de desmentir versiones sobre la compra de mansiones, automóviles de lujo, supuestos negocios con empresas públicas, granjas de criptomonedas, sociedades en Uruguay y hasta la existencia de un presunto "pendrive lleno de dólares". También rechazó las versiones que lo vinculaban con pagos para evitar publicaciones periodísticas.

"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", sostuvo Adorni, quien además aseguró que nunca existió una prueba concreta que comprometiera su conducta durante el ejercicio de la función pública.

El exjefe de Gabinete también cuestionó las versiones que atribuían su continuidad en el cargo a una supuesta extorsión contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y afirmó que las descalificaciones alcanzaron incluso a su entorno familiar.

"Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real", escribió, al tiempo que explicó que la necesidad de preservar a sus seres queridos fue uno de los principales motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

En el tramo final de su mensaje, Adorni lamentó el tratamiento recibido por parte de algunos sectores de la prensa y aseguró que existió un intento permanente por dañar su imagen. No obstante, afirmó que deja la función pública con la tranquilidad de haber actuado correctamente. "Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país", concluyó.