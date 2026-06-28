El Anual de Rugby comienza con un formato novedoso y atractivo

El Campeonato Anual de la Unión Santiagueña de Rugby, Copa Tivarello, se pondrá en marcha este domingo con tres encuentros desde las 16. El certamen tendrá dos zonas y una fase clasificatoria con cruces todos contra todos.

Hoy 07:27

El Campeonato Anual de la Unión Santiagueña de Rugby, Copa Tivarello, comenzará este domingo con una jornada cargada de acción y un formato renovado que promete darle mayor atractivo a la competencia.

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La primera fecha tendrá tres partidos, todos desde las 16, en canchas de Olímpico de La Banda, Old Lions y Santiago Lawn Tennis.

En La Banda, Olímpico será anfitrión de Old Lions Azul. En el parque Aguirre, el campeón del Apertura, Santiago Lawn Tennis, recibirá a Universitario. En tanto, en avenida Costanera, Old Lions Rojo esperará por Termas RC.

El encuentro entre Añatuya RC y Santiago Rugby fue adelantado y terminó con victoria del conjunto visitante.

Un formato novedoso

El certamen estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una. Sin embargo, la fase clasificatoria tendrá una particularidad: los equipos jugarán todos contra todos a una rueda, aunque cada club sumará puntos para su respectiva zona.

La Zona A estará integrada por Old Lions Rojo, Santiago Rugby, Olímpico y Universitario.

La Zona B estará conformada por Santiago Lawn Tennis, Old Lions Azul, Añatuya RC y Termas RC.

Al finalizar la fase clasificatoria, el primero de cada zona accederá directamente a las semifinales de la Copa de Oro, mientras que el cuarto de cada grupo pasará de manera directa a las semifinales de la Copa de Bronce.

Por su parte, los segundos y terceros de cada zona jugarán cruces de repechaje. Los ganadores completarán las semifinales de la Copa de Oro, mientras que los perdedores irán a las semifinales de la Copa de Bronce.

Cuándo se jugarán las definiciones

Las semifinales están previstas para el último fin de semana de agosto.

En tanto, las finales de las Copas de Oro, Plata, Bronce y Estímulo se disputarán el primer fin de semana de septiembre.

Con este nuevo esquema, el rugby santiagueño pondrá en marcha una competencia que buscará sostener la intensidad durante toda la fase clasificatoria y llegar con cruces atractivos a las instancias decisivas.