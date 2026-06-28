Una madre muy normal: aconsejó a su hija llevar un cuchillo a la escuela y herir a su compañera

Clodomira. "Cuando vayas a la escuela, llevá un cuchillo y le cortas los brazos y la cara", le dijo a la hija. La madre de la víctima denunció la situación.

Hoy 07:36

Un grave episodio de violencia tuvo como víctima a una adolescente de 14 años en el interior de un colegio secundario de la ciudad de Clodomira en donde, además, la madre de la agresora le "recomendó" a su hija usar un arma blanca para herirla.

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El gravísimo caso de violencia se conoció cuando Marcela —de 32 años— se presentó ante los efectivos de la Comisaría 16 y allí apuntó contra una mujer y su hija, una adolescente de 15 años compañera de la víctima, por los hechos ocurridos tanto en un establecimiento educativo como en la vía pública.

Según consta en la denuncia, la menor le contó a su madre que el día anterior, mientras se encontraba junto a sus compañeras en el Colegio Secundario N° 8 "Gral. Antonino Taboada", fue abordada por la acusada, quien comenzó a insultarla y a amenazarla con arrojarla desde la planta alta del establecimiento.

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La situación se repitió el viernes pasado, cuando la joven caminaba desde la casa de una tía hacia su domicilio. En esas circunstancias fue nuevamente interceptada por la adolescente, quien la insultó e intentó agredirla físicamente.

La agresión no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención de la tía de la víctima —quien estaba próxima al lugar del hecho— quien salió en su defensa y evitó que el conflicto pasara a mayores.

Sin embargo, la tensión continuó instantes después. Siempre de acuerdo con la denuncia, la madre de la adolescente señalada salió de la vereda de su vivienda y comenzó a gritar amenazas, instando a su hija que "llevara un cuchillo a la escuela" y atacar a la menor, mencionando "para que le cortes la cara y los brazos".

Ante la gravedad de la situación, la menor y su tía se refugiaron en una vivienda de la zona para evitar ser agredidas. Más tarde la mujer alertó del hecho a Marcela, quien decidió presentarse en la policía.

Madre e hija, con prohibición de acercamiento

Tras tomar conocimiento del caso, los uniformados se comunicaron de inmediato con la fiscal de turno. Allí la Dra. Virginia Abrate, fue puesta al tanto de la gravedad del hecho.

Para evitar que la situación pasara a mayores, la representante del MPF dispuso que la denunciada sea notificada de medidas restrictivas consistentes en la prohibición de acercamiento, cese de todo hecho de violencia tanto ella como su hija.

Además solicitó que Marcela y su hija se presenten en la Unidad Fiscal para ser entrevistadas, mientras la Justicia avanza con la investigación de los hechos denunciados. Las agresoras también serán citas próximamente.