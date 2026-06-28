La Gran Camada se consagró campeón de la Copa de Oro del Nuevo Básquet Amateur

El equipo se quedó con el Torneo Máster +35 tras vencer a PG Automotores en una final muy disputada. Fernando Barraza fue elegido MVP de la serie.

Hoy 00:10

La Gran Camada se consagró campeón del Torneo Máster +35 – Copa de Oro del Nuevo Básquet Amateur de Santiago del Estero, una de las competencias de básquet amateur con mayor prestigio de la provincia y con más de 20 años de trayectoria.

Después de un campeonato extenso y exigente, el flamante campeón logró quedarse con el título tras superar en la final a PG Automotores, un rival que estuvo a la altura y protagonizó una serie muy disputada, con gran nivel deportivo hasta el último minuto.

La definición se jugó al mejor de tres partidos y La Gran Camada logró imponerse con dos triunfos consecutivos, coronando una campaña marcada por el esfuerzo, el compromiso y el compañerismo.

Fernando Barraza, el MVP de las finales

La gran figura del campeón fue Fernando Barraza, jugador emblema de La Gran Camada, quien fue elegido MVP de las finales gracias a su liderazgo y a sus destacadas actuaciones en los partidos decisivos.

También fueron fundamentales los aportes de Gustavo Crusianelli y Miguel “Tala” Talavera en el encuentro definitorio. Ambos aparecieron en momentos clave del partido, mientras que Talavera convirtió los puntos decisivos que sellaron la victoria y desataron el esperado grito de campeón.

El plantel campeón

El equipo campeón estuvo integrado por Maximiliano Brescia, Moisés Leonardo, Talo Sierra, Miguel “Tala” Talavera, Mario “Marito” Álvarez, Maximiliano “La Garza” Galván, Gustavo Crusianelli, Sebastián Del Pino, Benjamín Ferreyra, Agustín Ledezma y Marcelo Concha.

Con este título, La Gran Camada inscribe su nombre entre los campeones de uno de los torneos amateurs más importantes y tradicionales de Santiago del Estero.

El logro representa el fruto del sacrificio, la amistad y la pasión por el básquet de un grupo que supo sostener su solidez durante toda la competencia y cerrar el torneo de la mejor manera.