Con River al acecho, el gesto de Correa en redes que generó malestar en Tigres

En medio del interés del Millonario por sumarlo, el delantero realizó un cambio en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

Hoy 01:53

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención del fútbol internacional, el mercado de pases argentino tiene una novela que suma capítulos: Ángel Correa, River y Tigres siguen en el centro de la escena.

En las últimas horas, el delantero argentino tomó una decisión en sus redes sociales que no pasó desapercibida en México: quitó de su biografía de Instagram la referencia a Tigres, algo que generó malestar dentro del club.

El gesto llegó pocos días después de que Correa no se presentara al inicio de la pretemporada del equipo mexicano, una ausencia que también había encendido rumores sobre su futuro.

Si bien luego el exjugador de Atlético de Madrid terminó viajando a Estados Unidos junto al resto del plantel, la modificación en su perfil volvió a alimentar las versiones sobre su deseo de salir y desembarcar en River.

Un gesto que hizo ruido en México

La decisión de borrar el nombre de Tigres de su biografía fue interpretada como una señal en medio de la negociación. Aunque se trata de un movimiento sutil, en el club mexicano tomaron nota y la situación generó bronca.

Días atrás, el delantero francés André-Pierre Gignac había hecho algo similar, aunque su caso no era comparable: había quedado en condición de libre, por lo que no estaba sujeto a una negociación entre clubes.

La situación de Correa es diferente. El atacante todavía pertenece a Tigres, que por ahora mantiene una postura firme para negociar su salida.

River tiene acuerdo con el jugador, pero no con Tigres

River no baja los brazos y ya tendría un acuerdo de palabra con Ángel Correa para sumarlo al plantel. Sin embargo, la dificultad principal está en llegar a un entendimiento con el club mexicano.

Desde Tigres sostienen públicamente que no recibieron una oferta formal desde Núñez. En privado, el escenario es distinto: saben que el jugador quiere irse y que tiene todo encaminado con el Millonario.

La traba pasa por lo económico. El club mexicano pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares, un monto que está muy por encima de lo que River estaría dispuesto a pagar.

La cláusula de rescisión de Correa es de 18 millones de dólares, lo que le permite a Tigres negociar desde una posición de fuerza.

Una novela que todavía no se destraba

El interés de River por Ángel Correa sigue vigente, pero la operación todavía está lejos de resolverse. El jugador ya dio señales de querer cambiar de aire, mientras que Tigres busca obtener una compensación importante para dejarlo salir.

En Núñez esperan que el paso de los días ayude a acercar posiciones, aunque por ahora la diferencia económica mantiene trabada una negociación que se convirtió en una de las grandes novelas del mercado de pases.