Comenzaron en Añatuya diversas actividades por un nuevo aniversario

En el inicio de las actividades por el 114° aniversario de la ciudad, se realizó en el Centro de Convenciones la elección de Miss Añatuya 2026, que consagró a Paola Coria como reina.

Hoy 09:01

El evento fue organizado en forma conjunta por la Municipalidad de Añatuya y la Escuela de Modelos Kim Models, con una importante participación de familias y vecinos.

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En representación del intendente Julio Castro, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, estuvo presente la secretaria de Gobierno, Gisel Leguizamón, acompañada por concejales, quienes hicieron entrega de los premios y reconocimientos a las participantes.

Las nuevas soberanas fueron en Categoría Mini Simpatía, Bustamante Edha; Mejor Pasarela, Pérez Eugenia; Mini Elegancia, Gómez Dilara; Mini Glamour, Valdez Isabella; Mini Top Model, Vera Sol; y Mini Reina: Castaño Loto Lara.

En la Categoría Miss: Reina, Coria Paola; Miss Simpatía, Argañaraz Waira Nicol; Mejor Actitud, Moreno Kiara Agostina; Miss Elegancia, Coria Paola; Señorita Glamour, Argañaraz Waira Nicol; Miss Top Model, Moreno Kiara Agostina.

El evento marcó el comienzo de las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad, destacando el talento, la elegancia y la participación de representantes de distintas generaciones.