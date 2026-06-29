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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 7º
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Mundo

En medio de los rescates, un fuerte temblor de 5.1 volvió a sacudir Caracas

La réplica se registró este lunes por la mañana en la zona central de Venezuela, que aún intenta recuperarse de los fuertes movimientos sísmicos de la semana pasada.

Hoy 09:08
Caracas

La situación del desastre en Venezuela sumó un nuevo capítulo de extrema tensión. Durante la mañana de este lunes, un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Caracas, golpeando a una población ya movilizada y afectando de manera directa las críticas tareas de rescate y búsqueda de desaparecidos que se ejecutan contra reloj en el país caribeño.

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El episodio sísmico se registró en las primeras horas del día, obligando a miles de ciudadanos a evacuar de urgencia las estructuras que habían resistido al evento principal. Si bien se trata de un sismo de moderada intensidad por sí solo, el impacto psicológico y estructural en una ciudad con edificaciones ya debilitadas generó escenas de pánico generalizado en las principales avenidas caraqueñas.

Hasta el momento, las autoridades de defensa civil se encuentran evaluando si este nuevo movimiento provocó el derrumbe de estructuras previamente dañadas o si se registraron nuevas víctimas fatales de manera directa.

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