EDESE comunicó cortes programados por trabajos de mejoras durante martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:15

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 30 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Juramento de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano (s), Solis, Santa Fe y Ayohuma), y a las localidades de Vilelas, Girardet, Roversi, La Paloma, Campo del Cielo (dpto. Moreno), Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José Del Boqueron (dptos. Pellegrini y Copo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Los Alamos y La Fraternidad de la ciudad de La Banda y a la localidad de Dique de Baez (dpto. Ojo de Agua); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Villa Silípica y Campo Alegre (dpto. Silípica); de 13:30 a 16:30 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Alberdi , Islas Malvinas, Francisco Solano y Sarmiento) y a la localidad de Sol de Julio (dpto. Ojo de Agua); de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Lavalle y su zona rural aledaña; de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Congreso, Belgrano (S), La Rioja y Garibaldi) y parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Rivadavia, Pasaje Borges, Sarmiento y Francisco Solano) y de 15:30 a 18:30 hs afectando al barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda.

Miércoles 1 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José Del Boqueron (dpto. Pellegrini y Copo); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio San Martin de la ciudad de La Banda (comprendido entre Av. Del Libertador - Mitre, Santa Fe Norte, Belgrano y Antártida Argentina); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini), Maquito, El Tatu (dpto. Capital) y Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Vilmer y San Andres (dpto. Banda); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Chilca Juliana y Salavina (dpto. Salavina) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (sobre calle Independencia entre 9 de Julio y Urquiza) y a parte del barrio Libertad de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Libertador, San Martin, 8 de Octubre y Congreso).