El retorno de un campeón: Tayavek Gallizzi regresa a Quimsa

El pivote santafesino de 33 años tendrá su tercer ciclo en la Fusión. Llega desde Regatas Corrientes y será refuerzo para la Liga 2026/27 y la BCLAmericas.

Hoy 09:21

Tayavek Gallizzi (pívot, 2.06 metros, 33 años, Santa Fe) es nuevo jugador de Quimsa de cara a la temporada 2026/27 de La Liga Nacional y la BCLAmericas.

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El interno viene de jugar en Regatas Corrientes, donde promedió 9.8 puntos y 4.8 rebotes por partido en la última temporada.

Este será su tercer ciclo en la Fusión: el primero como ficha U23 en la temporada 2016/17 y el segundo en 2023/24, etapa en la que consiguió la Supercopa, la Copa Súper 20 (siendo MVP) y la BCLAmericas.

Gallizzi cuenta con una extensa trayectoria en el básquet argentino e internacional. A lo largo de su carrera pasó por Quilmes, Unión Progresista, La Unión, Regatas, Instituto y Atenas de Uruguay, además de Flamengo de Brasil.

En el plano internacional, integró durante más de una década distintos procesos de la Selección Argentina, con la que conquistó una AmeriCup, dos Juegos Panamericanos y logró el subcampeonato del Mundial 2019.

De esta manera, Tayavek Gallizzi se convierte en el primer jugador confirmado del plantel que dirige Lucas Victoriano de cara a la próxima temporada.