Olímpico suma potencia: Wrighten y Vergara se incorporan para la Liga Nacional 2026/27

El Negro de La Banda continúa reforzando su plantel y confirmó la llegada del escolta estadounidense y del alero cordobés.

Hoy 12:09

El Club Ciclista Olímpico de La Banda sigue con el armado de su plantel profesional de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet y anunció dos nuevas incorporaciones de jerarquía: el escolta estadounidense Austin Wrighten y el alero cordobés Agustín Vergara.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, el “Negro” continúa sumando piezas a su proyecto deportivo, que ya había incorporado previamente a los bases Lucas Pérez y Jeremías Frontera.

Wrighten, experiencia internacional para el perímetro

Austin Wrighten, nacido en Woodbridge, Virginia, tiene 29 años y mide 1,93 metros. Llega para reforzar el perímetro con capacidad anotadora y experiencia en distintas ligas del continente.

El escolta cuenta con un recorrido internacional destacado, con pasos por ABA Ancud (Chile), Toros Laguna (México), Deportivo San José (Paraguay) y Pato Basquete (Brasil).

En la Liga Sudamericana 2025, con San José, promedió 15,6 puntos, 2,2 rebotes y 2,8 asistencias por partido. En el NBB de Brasil 2024/25, disputó 34 encuentros con medias de 13,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,3 asistencias, además de un sólido 39,4% en triples.

Formado en la Universidad de Lynchburg (NCAA División III), fue figura en su último año universitario, liderando a su equipo en puntos, rebotes y minutos disputados, además de recibir reconocimientos en la conferencia ODAC.

También tuvo un destacado paso por Español de Osorno (Chile), donde fue distinguido por Latinbasket como Player of the Year, Guard of the Year e Import Player of the Year en la temporada 2023/24.

Con su llegada, Olímpico incorpora una ficha extranjera con capacidad de goleo, experiencia internacional y versatilidad para el juego exterior.

Vergara, juventud y proyección para el juego interior

El otro refuerzo confirmado es el alero cordobés Agustín “Pantera” Vergara, de 2,00 metros, nacido el 19 de marzo de 2001, que llega tras su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata en la Liga Argentina.

Vergara se formó en las divisiones inferiores de Atenas de Córdoba y desarrolló su carrera en el básquet argentino con pasos por San Isidro de San Francisco, Atlético Tala, Rivadavia de Mendoza y Amancay de La Rioja.

Además, cuenta con experiencia internacional reciente en Spartans de Quito (Ecuador), antes de su llegada al conjunto platense.

Con estas incorporaciones, Olímpico continúa fortaleciendo su estructura de cara a una nueva temporada en la máxima categoría del básquet argentino, combinando experiencia internacional y proyección local.