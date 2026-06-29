La Banda fue sede de la Copa Ethos que convocó a equipos del norte argentino

El certamen interprovincial reunió a delegaciones de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero en categorías masculina y femenina. Real Sociedad de Tucumán y Fundación Jujuy se consagraron campeones.

Hoy 13:18

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, encabezó la ceremonia de entrega de premios de la Copa Ethos, un importante certamen de vóley interprovincial organizado por Ignacio Sosa del Club Ethos Vóley, junto con la Asociación Bandeña de Vóley, con el acompañamiento del municipio local.

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El torneo reunió durante el sábado y el domingo a equipos de provincias del NOA y se disputó de manera simultánea en dos escenarios. La categoría de Primera División Masculina tuvo como sede el Centro Social y Recreativo, mientras que la competencia de Primera División Femenina se desarrolló en las instalaciones del Club Normal Banda.

En la rama masculina, el título quedó en manos de Real Sociedad de Tucumán, que se consagró campeón tras una destacada actuación. El segundo lugar fue para Ethos Vóley de Santiago del Estero, mientras que Jujuy Vóley, de San Salvador de Jujuy, completó el podio.

Por su parte, en la categoría femenina, el campeonato fue obtenido por Fundación Jujuy de San Salvador de Jujuy. El segundo puesto correspondió a Ethos Vóley de Santiago del Estero y el tercer lugar fue para Club Banda Vóley, representando a la ciudad anfitriona.

En total participaron ocho equipos provenientes de distintas provincias del norte argentino. En la categoría masculina compitieron Real Sociedad de Tucumán, Fundación Jujuy, C.O.P. Vóley (Centro Odontológico Padula) de Santiago del Estero, Social Monteros de Tucumán y Ethos Vóley de Santiago del Estero. En la rama femenina participaron Fundación Jujuy, Ethos Vóley, Club Atlético Clodomira Vóley y Club Banda Vóley.

Desde la organización expresaron su agradecimiento al intendente Roger Elías Nediani y a la Municipalidad de La Banda por el permanente respaldo brindado para la realización del evento. En este sentido, destacaron la colaboración municipal en la logística del campeonato, mediante el alojamiento de las delegaciones visitantes en el Polideportivo Municipal del barrio Misky Mayu y la entrega de los trofeos destinados a los equipos que ocuparon los primeros puestos.

Finalmente, las autoridades municipales ratificaron su compromiso de continuar acompañando este tipo de iniciativas deportivas, al considerar que fomentan hábitos saludables, fortalecen los valores del deporte y contribuyen al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “En principio quiero agradecer a los organizadores de esta competencia interprovincial de vóley, en este caso a Ignacio Sosa y a la Asociación Bandeña de Vóley, que han trabajado intensamente para realizar este importante torneo en la ciudad de La Banda.

Han participado ocho equipos provenientes del norte del país, Tucumán, Salta y Jujuy, más equipos de Santiago del Estero. La verdad que hemos podido degustar de una final extraordinaria de la categoría primera masculina, entre un equipo de Tucumán y uno de Santiago del Estero.

Nosotros como municipio hemos colaborado con la organización del torneo facilitando el hospedaje de las delegaciones en las instalaciones del Polideportivo Municipal situado en el barrio Misky Mayu y también con los premios, que en este caso son trofeos.

Lo importante es que pudimos trabajar articuladamente con Ignacio y la Asociación Bandeña de Vóley. Colaborarnos mutuamente porque así es más fácil llevar adelante un evento de estas características.

Desde el municipio tenemos como política de Estado, apoyar y colaborar con las instrucciones deportivas. Porque consideramos que es una forma de sacar a los niños y a los jóvenes del flagelo que hoy afecta a todo el mundo, como es la droga.

Cabe destacar que también hubo una gran participación de la familia. Cuando el deporte es amateur hay mucho acompañamiento de la familia que está permanentemente acompañando a los deportistas y eso nos parece muy importante.

Vamos a continuar trabajando en diferentes torneos deportivos porque está bueno que jóvenes de otras provincias visiten la ciudad de La Banda así nos conocen y nosotros podemos conocer cuáles son sus idiosincrasias y la cultura de otros lugares”.

Por su parte, el organizador del torneo, Ignacio Sosa, informó lo siguiente: “El torneo de vóley se disputó los días sábado 27 y domingo 28 de junio de manera simultánea en dos canchas, en el Centro Recreativo se ha desarrollado todo lo que era la parte de la primera división masculina y en la Escuela Normal de La Banda se ha desarrollado la primera división femenina.

Hemos contado, como ha dicho el intendente, con ocho equipos de distintas provincias de mucho renombre, de mucho nivel, que le ha dado un importante estatus al torneo.

El municipio nos ha acompañado y gracias a su apoyo hemos podido albergar a todos los equipos en el Polideportivo Municipal del barrio Misky Mayu y gracias a eso las delegaciones pudieron descansar.

Estos eventos son muy difíciles de organizar, nosotros hace mucho tiempo que queríamos realizar algo así y nos ha costado mucho poder concretarlo ya que implica mucha logística. Si no era por la mano que nos dio el intendente Roger Nediani no se iba a poder realizar esta competencia porque requiere de gastos muy grandes para un deporte amateur.

En Santiago del Estero no se facilitan lugares para este tipo de torneos y por suerte aquí en La Banda nos han dado un gran espacio, nos trataron con respeto y nos han solucionado todo. Por lo tanto, estamos súper agradecidos con todos los que han colaborado con esta iniciativa”.