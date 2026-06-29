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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
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Locales

Se lanzó una nueva instancia del certamen de canto “Dame Pista”

La iniciativa busca promover el arte y la cultura local, y está dirigida a cantantes de La Banda, Capital y el interior provincial. El concurso contará con tres categorías y se desarrollará en el Cine Teatro Renzi.

Hoy 13:13

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, lanzó oficialmente el certamen de canto bandeño “Dame Pista”, con el objetivo de promover el arte, la cultura y brindar un espacio de expresión a nuevos talentos locales y provinciales.

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Esta propuesta impulsada por el intendente Ing. Roger Elías Nediani abre su convocatoria para reunir a los cantantes no solo de la ciudad de La Banda sino también de ciudades del interior de la provincia y de Capital.

En este sentido, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, resaltó que esta propuesta representa una oportunidad para fomentar la cultura, el arte y la participación ciudadana. También señaló que el municipio busca generar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan mostrar sus capacidades artísticas y, al mismo tiempo, abrir puertas laborales para quienes encuentran en la música una fuente de trabajo y desarrollo personal.

En este sentido, el director de Deportes y Recreación, Hugo Rojas, explicó que el certamen fue pensado para todas aquellas personas que disfrutan cantar con pistas musicales, permitiendo que puedan expresarse y mostrar su talento en un escenario tan importante como el Cine Teatro Renzi. Asimismo, destacó que La Banda es reconocida como “Cuna de Poetas y Cantores”, por lo que esta iniciativa busca descubrir y acompañar a nuevos artistas locales.

A su turno, la coordinadora del certamen, Valeria Díaz, informó que el concurso contará con tres categorías: infantil participativa destinada a niños y niñas; juvenil competitiva de 15 a 25 años; y mayores competitiva desde los 26 años en adelante. Además, indicó que el certamen se desarrollará en el Cine Teatro Renzi y celebró la gran convocatoria alcanzada en su primera edición

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