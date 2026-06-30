Matías Solanas seguirá vistiendo la camiseta de Quimsa en la temporada 2026/27

El escolta de 27 años continuará en la Fusión y se suma a las confirmaciones de Victoriano y Gallizzi.

Hoy 12:42

Matías Solanas (1,93 mts), escolta de 27 años, seguirá vistiendo los colores de Quimsa en la temporada 2026/27, que tendrá competencia nacional e internacional. El paranaense finalizó la campaña anterior promediando 7,5 puntos por partido, con un 37% en triples, y 1,4 asistencias, consolidándose como un aporte importante desde el perímetro.

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El jugador expresó su entusiasmo tras la renovación: “Muy contento de volver al club una temporada más y con muchas ganas de que sea una gran temporada”.

Con la continuidad de Solanas, la institución santiagueña ya tiene confirmado a su entrenador Lucas Victoriano y el retorno del pívot Tayavek Gallizzi, completando un núcleo clave para pelear en todos los frentes.