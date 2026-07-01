Comenzó en la UNSE la Diplomatura Internacional sobre Adicciones con especialistas de cinco países

La propuesta formativa busca fortalecer la intervención, prevención y acompañamiento frente a las adicciones a través de una mirada integral y colaboración internacional.

Hoy 18:02

Con la participación de autoridades universitarias, referentes institucionales y especialistas de trayectoria internacional, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Fundación Nocka Munayki lanzaron oficialmente la Diplomatura Internacional Universitaria en Educación Socioterapéutica en Adicciones. La iniciativa apunta a capacitar profesionales y fortalecer las herramientas de intervención frente a un problema social presente en toda la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto se realizó en la Sala Anexa del Paraninfo de la UNSE y contó con la presencia del rector, Marcelino Ledesma; la directora general para el Abordaje Integral de las Adicciones (DiGAIA), Claudia Tarchini; y el presidente de la Fundación Nocka Munayki, Javier Manzano, junto a autoridades universitarias, organizaciones sociales y actores vinculados al campo de la salud mental y las adicciones.

Durante la apertura, Ledesma destacó el trabajo articulado que permitió concretar la diplomatura y reafirmó el compromiso de la universidad pública con las problemáticas sociales. "Esta diplomatura surge de un trabajo conjunto entre la UNSE, la DiGAIA y la Fundación Nocka Munayki. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas concretas para abordar los desafíos que atraviesan a nuestra sociedad", señaló.

Alcance internacional y cuerpo docente

La propuesta cuenta con docentes y especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España, quienes aportarán experiencias, modelos de intervención y herramientas basadas en evidencia científica. Muchos de ellos participaron del lanzamiento de manera virtual, destacando el carácter internacional de la diplomatura y su vocación por construir redes de cooperación académica y profesional.

"Contamos con profesionales de nivel internacional que conocen nuestra realidad y que trabajan junto a la comunidad santiagueña en congresos, encuentros y espacios de intercambio. Esto permite generar una transferencia de conocimientos ajustada a las necesidades concretas del territorio", afirmó Ledesma.

Formación integral y compromiso social

Por su parte, Claudia Tarchini subrayó que la diplomatura es el resultado de un proceso colectivo entre instituciones y expertos comprometidos con el abordaje de las adicciones. "Las buenas intenciones no alcanzan. Se requieren herramientas, formación y evidencia científica para intervenir de manera efectiva", sostuvo.

La funcionaria destacó además el interés de municipios, organismos públicos, gremios y organizaciones sociales por sumarse a la iniciativa, con el fin de fortalecer las capacidades de intervención en distintos ámbitos comunitarios.

La Diplomatura Internacional Universitaria en Educación Socioterapéutica en Adicciones se presenta como una herramienta estratégica para promover políticas públicas orientadas a la prevención, el acompañamiento y la inclusión social, consolidando la articulación entre universidades, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.