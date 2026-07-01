Consejos clave para revisar un auto usado en Argentina

En Argentina, el mercado de autos usados representa aproximadamente el 70% de las ventas de vehículos. Conocer qué revisar en un usado puede ahorrarte tiempo y dinero.

Hoy 18:02

El mercado de autos usados en Argentina ha crecido exponencialmente en la última década, captando el interés de miles de compradores cada año. Esto hace que sea fundamental saber qué aspectos revisar antes de tomar una decisión de compra.

Realizar una inspección rápida puede ser la clave para evitar sorpresas desagradables. En solo 10 minutos, es posible identificar detalles importantes que podrían indicar problemas mayores en el futuro.

En primer lugar, es esencial revisar la carrocería del vehículo. Busca signos de óxido, golpes o reparaciones que puedan ser indicativos de un accidente previo. Un auto que ha sido mal reparado podría generar gastos significativos más adelante.

Además, no hay que olvidar el estado de los neumáticos. Estos deben tener un desgaste uniforme y suficiente profundidad en el dibujo. Un mal estado de los neumáticos puede afectar la seguridad y la eficiencia del combustible.

Otro aspecto fundamental es el motor. Al abrir el capó, verifica si hay fugas de líquidos o manchas de aceite. También escucha el sonido del motor al encenderlo; un ruido irregular puede ser un signo de problemas mecánicos.

Asimismo, es importante revisar el historial del vehículo. Solicitar el número de chasis y consultar si tiene multas o deudas pendientes puede ahorrarte inconvenientes futuros. En muchos casos, los vendedores no son transparentes sobre estos temas.

Finalmente, ten en cuenta que la prueba de manejo es una etapa crucial. Aprovecha para evaluar la comodidad y el rendimiento del vehículo en diferentes condiciones. Esto te dará una idea más clara sobre su estado general y si es la opción correcta para ti.