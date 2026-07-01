Presidente del STJ dialogó con integrantes de la Cámara de Apelaciones Penal

El asunto central abordado fue la tramitación de las causas que llegan a esa instancia, para lograr respuestas rápidas y efectivas, conducentes a la paz social.

Hoy 18:06

En la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales, el Dr. Federico López Alzogaray mantuvo un encuentro con los miembros del Tribunal de Apelaciones Penal-Tribunal de Alzada, compuesto por las Dras. Sandra Generoso, Inés Zamora, Ana Cecilia Vittar, María Gabriela Núñez, Olga Gay y el Dr. Cristian Vittar.

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En momentos en que finaliza el primer semestre de 2026, el presidente del Superior Tribunal de Justicia intercambió opiniones y puntos de vista con los seis magistrados, con el objetivo claro de fortalecer líneas de gestión que procuren la pacificación social, para lo cual el Dr. López Alzogaray apuntó que es necesario resolver en tiempo y forma los planteos que llegan en apelación a los citados organismos jurisdiccionales.

Cabe recordar que jueces de los órganos de apelación son los encargados de revisar las decisiones de los Juzgados de Control y Garantías y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.